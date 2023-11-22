Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш

23 ноября станет известен соперник национальной сборной Украины по футболу в раунде плей-офф в борьбе за путевку на

Евро-2024.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, что по его мнению, помешало подопечным Сергея Реброва взять верх в заключительном матче группового этапа над итальянцами и оценил шансы наших ребят в стыковых матчах:

– Уже прошло несколько дней после противостояния с «Скуадрой Адзуррой», а перед глазами до сих пор игровой эпизод на 93-й минуте, когда защитник итальянцев сбил Михаила Мудрика, за что не был наказан 11-метровым. За какое же тогда нарушение назначать пенальти, почему не вмешался арбитр VAR? Не знаю дисквалифицируют ли за эту выходку в Леверкузене рефери Мансано из Испании, но, конечно, от этого нашей сборной легче не будет. Шанс пробиться напрямую на Евро-2024 был потерян.

– Чтобы вы отметили в действиях украинской сборной и над устранением каких недостатков еще надо поработать при подготовке к раунду плей-офф?

– Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым выбрал правильную стратегию: выстоять в первом тайме, не пропустить быстрый гол, а уже после перерыва прибавить обороты и постараться вырвать победу. Ребята были очень мотивированы, горели желанием сыграть через не могу. Не было вопросов и по физической подготовке, под натиском украинцев «Скуадра Адзурра» в конце поединка выглядела уставшей и сосредоточилась на обороне. Казалось, еще немного и таки дожмем соперника. К сожалению, все испортила неубедительная игра наших в завершающей стадии наступления. Опять незаметным был Довбик, часто выпадал из игры Мудрик, как и в первом поединке с итальянцами, потерялся Цыганков. Номинальные хозяева при бешеной поддержке болельщиков не наиграли на победу, если учесть то мизерное количество голевых моментов, созданных у ворот гостей. Вот почему Сергею Реброву сейчас следует обратить первостепенное внимание на усиление атакующих действий, потому что без забитых мячей в лучшем случае можно рассчитывать только на ничью.

– Завтра узнаем, с кем украинцы померяются силами в раунде плей-офф. Не исключен вариант, что первым соперником будет Уэльс, которому уступили в борьбе за путевку на последний чемпионат мира.

– Знаете, меня беспокоит, что украинская сборная неудачно проводит стыковые поединки. Надеюсь, что в марте следующего года с этой печальной традицией будет покончено. Сейчас в Украине довольно сбалансированный состав: ветераны доказывают, что есть еще порох в пороховницах, прогрессирует молодежь. У подавляющего большинства игроков немалый международный опыт. Как видите, плюсов хватает. А у того же потенциального соперника – Уэльса – несколько лидеров уже завершили выступления за сборную. Поэтому, будет возможность взять реванш, вот только бы еще Довбик начал доказывать, что может забивать не только за «Жирону».