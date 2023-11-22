Другие новости22 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:49
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Важные события во всех видах спорта
22 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:49
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В среду, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
БАСКЕТБОЛ
19:00. Прометей – Венеция
ФУТБОЛ
19:45. Бранн (ж) – Славия (ж)
21:45. Айнтрахт (ж) – Барселона (ж)
21:45. Бенфика (ж) – Русенгорд (ж)
22:00. Самора – Вильярреал
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