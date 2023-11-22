ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

В среду, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

БАСКЕТБОЛ

19:00. Прометей – Венеция

1.44 – 2.78

ФУТБОЛ

19:45. Бранн (ж) – Славия (ж)

1.34 – 5.10 – 7.70

21:45. Айнтрахт (ж) – Барселона (ж)

22.0 – 9.80 – 1.08

21:45. Бенфика (ж) – Русенгорд (ж)

1.45 – 4.55 – 6.10

22:00. Самора – Вильярреал

11.0 – 5.40 – 1.31