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22 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:49
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

Важные события во всех видах спорта

22 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:49
53
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Херард Морено, Вильярреал

В среду, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

БАСКЕТБОЛ

19:00. Прометей – Венеция

Favbet 1.44 – 2.78

ФУТБОЛ

19:45. Бранн (ж) – Славия (ж)

Favbet 1.34 – 5.10 – 7.70

21:45. Айнтрахт (ж) – Барселона (ж)

Favbet 22.0 – 9.80 – 1.08

21:45. Бенфика (ж) – Русенгорд (ж)

Favbet 1.45 – 4.55 – 6.10

22:00. Самора – Вильярреал

Favbet 11.0 – 5.40 – 1.31

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Источник Sport.ua
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