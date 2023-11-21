Испания21 ноября 2023, 23:23 |
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Гави пропустит Евро и Олимпиаду. Он вернется в сборную весной 2025 года
Игрок получил тяжелую травму
21 ноября 2023, 23:23 |
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По информации издания AS, руководство Федерации футбола Испании решило не вызывать хавбека «Барселоны» Гави в сборную до весны 2025 года.
Гави из-за тяжелой травмы колена пропустит 7-9 месяцев и точно не сыграет на Евро-2024 и Олимпийских Играх.
В сборной намерены позволить молодому игроку полностью восстановиться и не давать дополнительную нагрузку, поэтому вернут в команду только весной 2025 года, когда в Европе стартует отбор к ЧМ-2026.
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