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  4. Гави пропустит Евро и Олимпиаду. Он вернется в сборную весной 2025 года
Испания
21 ноября 2023, 23:23 |
369
0

Гави пропустит Евро и Олимпиаду. Он вернется в сборную весной 2025 года

Игрок получил тяжелую травму

21 ноября 2023, 23:23 |
369
0
Гави пропустит Евро и Олимпиаду. Он вернется в сборную весной 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

По информации издания AS, руководство Федерации футбола Испании решило не вызывать хавбека «Барселоны» Гави в сборную до весны 2025 года.

Гави из-за тяжелой травмы колена пропустит 7-9 месяцев и точно не сыграет на Евро-2024 и Олимпийских Играх.

В сборной намерены позволить молодому игроку полностью восстановиться и не давать дополнительную нагрузку, поэтому вернут в команду только весной 2025 года, когда в Европе стартует отбор к ЧМ-2026.

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Источник AS
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