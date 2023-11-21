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  4. Саутгейт мечтает вывести Англию на первое место рейтинга ФИФА
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 22:46 |
226
1

Саутгейт мечтает вывести Англию на первое место рейтинга ФИФА

Для тренера это важно

21 ноября 2023, 22:46 |
226
1
Саутгейт мечтает вывести Англию на первое место рейтинга ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт ставит одной из целей вывести национальную команду на первое место рейтинга ФИФА. Англия пять подряд лет держится в топ-5, но первой не становилась.

«Если мы хотим быть первой сборной в рейтинге ФИФА, то не можем позволять себе расслабленность. Мне хочется, чтобы Англия была первой в рейтинге. Это будет значить, что команда демонстрирует стабильный футбол, в том числе в финальных турнирах, где дают больше баллов».

«Сейчас мы на четвертом месте, до вершины не так далеко», — сказал Саутгейт.

В рейтинге лидируют Аргентина, Франция и Бразилия. Украина занимает 22-е место.

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сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт рейтинг ФИФА
Источник BBC
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luceorius
 Елементарно, Саутгейте. Для цього треба всього лише  виграти ЧС. А розслаблятись дійсно не можна - Бельгія може перегнати.
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