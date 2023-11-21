Саутгейт мечтает вывести Англию на первое место рейтинга ФИФА
Для тренера это важно
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт ставит одной из целей вывести национальную команду на первое место рейтинга ФИФА. Англия пять подряд лет держится в топ-5, но первой не становилась.
«Если мы хотим быть первой сборной в рейтинге ФИФА, то не можем позволять себе расслабленность. Мне хочется, чтобы Англия была первой в рейтинге. Это будет значить, что команда демонстрирует стабильный футбол, в том числе в финальных турнирах, где дают больше баллов».
«Сейчас мы на четвертом месте, до вершины не так далеко», — сказал Саутгейт.
В рейтинге лидируют Аргентина, Франция и Бразилия. Украина занимает 22-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на третьем месте группы С
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024