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  4. «Это у них в крови». Трубин рассказал о хитростях итальянцев
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 22:28 |
2897
2

«Это у них в крови». Трубин рассказал о хитростях итальянцев

Умело тянули время

21 ноября 2023, 22:28 |
2897
2
«Это у них в крови». Трубин рассказал о хитростях итальянцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин понимает, почему сборная Италии тянула время в матче отбора Евро-2024, однако удивлен, что судьи разрешают соперником слишком много.

«Время и результат играли на Италию. Мы знаем, как они могут играть в обороне, как могут общаться с арбитрами. Это у них в крови. Доннарумма тянул время? Конечно. Но тут я не понимаю, потому что, когда я немного задерживаю, то мне сразу дают карточку. А тут другой подход. Наверное, потому что это сборная Италии».

«Доннарумме даже желтую не дали. Но это часть футбола, и если бы нас устраивала ничья, то мы поступали таким же образом. Это раздражает, когда против тебя используют», – сказал Трубин.

Безголевая ничья вывела на Евро сборную Италии.

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Украина - Италия Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Италии по футболу
Источник ВЗбирна
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Комментарии 2
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vazazh
Хто не знає макарону? Те, що вони провокатори, анті-футбол, давно відомо. Можна згадати відому провокацію проти З.Зідана, реалізовану цією блядською командою. Це їх мітка - блядво найвищого пошибу. Я не про наших - треба вигрававти, те, що можна, а не сосати. Але макаронців - терпіти не можу - більшолго гівна - мабуть не існує.
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