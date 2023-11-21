«Это у них в крови». Трубин рассказал о хитростях итальянцев

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин понимает, почему сборная Италии тянула время в матче отбора Евро-2024, однако удивлен, что судьи разрешают соперником слишком много.

«Время и результат играли на Италию. Мы знаем, как они могут играть в обороне, как могут общаться с арбитрами. Это у них в крови. Доннарумма тянул время? Конечно. Но тут я не понимаю, потому что, когда я немного задерживаю, то мне сразу дают карточку. А тут другой подход. Наверное, потому что это сборная Италии».

«Доннарумме даже желтую не дали. Но это часть футбола, и если бы нас устраивала ничья, то мы поступали таким же образом. Это раздражает, когда против тебя используют», – сказал Трубин.

Безголевая ничья вывела на Евро сборную Италии.