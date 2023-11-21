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  4. Бавария нацелена на конкурента Зинченко. Арсенал не отпускает
Англия
21 ноября 2023, 21:29 |
1171
1

Бавария нацелена на конкурента Зинченко. Арсенал не отпускает

Томиясу нужен самим

21 ноября 2023, 21:29 |
1171
1
Бавария нацелена на конкурента Зинченко. Арсенал не отпускает
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

По информации немецких СМИ, «Бавария» хотела бы приобрести левого защитника «Арсенала» Тахекиро Томиясу. Мюнхенцам нравится универсализм японца, который может сыграть и в центре обороны.

При этом лондонский клуб отказался вести переговоры о продаже Томиясу, чей контракт истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей и забил 1 гол. Такехиро является конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.

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Такехиро Томиясу Арсенал Лондон Бавария трансферы Александр Зинченко
Источник Sport Bild
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TarasTaras94
Томіясу може закрити всі позиції у захисті, авжеж такий універсал треба кожному
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