Англия21 ноября 2023, 21:29 |
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Бавария нацелена на конкурента Зинченко. Арсенал не отпускает
Томиясу нужен самим
21 ноября 2023, 21:29 |
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По информации немецких СМИ, «Бавария» хотела бы приобрести левого защитника «Арсенала» Тахекиро Томиясу. Мюнхенцам нравится универсализм японца, который может сыграть и в центре обороны.
При этом лондонский клуб отказался вести переговоры о продаже Томиясу, чей контракт истекает в 2025 году.
В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей и забил 1 гол. Такехиро является конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.
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