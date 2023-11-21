Бавария нацелена на конкурента Зинченко. Арсенал не отпускает

По информации немецких СМИ, «Бавария» хотела бы приобрести левого защитника «Арсенала» Тахекиро Томиясу. Мюнхенцам нравится универсализм японца, который может сыграть и в центре обороны.

При этом лондонский клуб отказался вести переговоры о продаже Томиясу, чей контракт истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 16 матчей и забил 1 гол. Такехиро является конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.