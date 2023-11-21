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Молодежные турниры
21 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:46
392
1

Бражко открыл счет с пенальти для Украины U-21 в игре с Азербайджаном U-21

Украинская команда забила первый гол в матче квалификации Евро-2025 U-21

21 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:46
392
1
Бражко открыл счет с пенальти для Украины U-21 в игре с Азербайджаном U-21

Во вторник, 21 ноября, в 20:00 проходит поединок отборочного турнира Евро-2025 U-21, в котором сборная Украины U-21 встречается с Азербайджаном U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в испанской Мурсии на стадионе Ла-Кондомина. Сине-желтый коллектив под руководством Унаи Мельгосы имеет 12 очков из 12 и возглавляет турнирную таблицу группы F.

Украинец Владимир Бражко открыл счет с пенальти на 34-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Владимир Бражко, 34 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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