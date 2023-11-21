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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
575
0

ФОТО. Динамо подготовило газон клубного стадиона к первому снегу

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского подготовлен к зимней паузе

21 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
575
0
ФОТО. Динамо подготовило газон клубного стадиона к первому снегу
ФК Динамо Киев

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского подготовлен к зимней паузе.

Киевское Динамо подготовило газон стадиона к первому снегу.

Работники стадиона постелили на футбольное поле специальную пленку-утеплитель.

ФОТО. Динамо подготовило газон стадиона к первому снегу

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Динамо Киев газон стадион Динамо им. Валерия Лобановского фото
Источник ФК Динамо Киев
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