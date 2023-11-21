Украина. Премьер лига21 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
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ФОТО. Динамо подготовило газон клубного стадиона к первому снегу
Стадион Динамо имени Валерия Лобановского подготовлен к зимней паузе
21 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:11
575
0
Стадион Динамо имени Валерия Лобановского подготовлен к зимней паузе.
Киевское Динамо подготовило газон стадиона к первому снегу.
Работники стадиона постелили на футбольное поле специальную пленку-утеплитель.
ФОТО. Динамо подготовило газон стадиона к первому снегу
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