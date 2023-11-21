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  4. Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 20:12 |
2703
4

Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро

Не против отомстить Уэльсу

21 ноября 2023, 20:12 |
2703
4
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный не против отомстить Уэльсу в плей-офф отбора Лиги наций, который дает путевку на Евро-2024.

Уэльс – один из потенциальных соперников команды Сергея Реброва.

«Был сложный матч с Италией. Возможно, не хватило моментов, чтобы забить и порадовать болельщиков. Я считаю, что это хороший знак, что мы можем на равных сыграть с таким соперником. Плей-офф Лиги наций? Мне все равно, с кем сыграть. Со всеми будет сложно. Главное для нас, чтобы все были здоровы, все без травм».

«Отомстить Уэльсу? Хотелось бы отдать им долг, потому что тогда они не были сильнее. Был наш матч. Все очень хотим выйти на Евро, ребята понимают, что нужно это сделать», – сказал Забарный.

Уэльс выбил Украину в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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Илья Забарный сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу Евро-2024
Источник ВЗбирна
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Комментарии 4
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Fireman
Козаки, ось побачите що нас будуть за вуха тягнути на євро, особливо після скандалу з чеферіном
Я не здивуюсь жеребу боснійці 1/2 та Ізраїль/фінни фінал.
І повірте там теж у суперників будуть сльози, бо їм відірвуть голову.
Згадаємо ще мої слова
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+3
Лига конференций без динамо
Ага ага
Может ещё и судью хочешь на вар который уже два раза помог нам очень 
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+1
Kamon
Вот будет прикол, если хорватия сегодня проиграет, а Уэльс выиграет, тогда Украине могут достаться хорваты 
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0
Kamon
Уэльс и выпадет, только потом придётся с поляками играть
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0
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