Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро

Защитник сборной Украины Илья Забарный не против отомстить Уэльсу в плей-офф отбора Лиги наций, который дает путевку на Евро-2024.

Уэльс – один из потенциальных соперников команды Сергея Реброва.

«Был сложный матч с Италией. Возможно, не хватило моментов, чтобы забить и порадовать болельщиков. Я считаю, что это хороший знак, что мы можем на равных сыграть с таким соперником. Плей-офф Лиги наций? Мне все равно, с кем сыграть. Со всеми будет сложно. Главное для нас, чтобы все были здоровы, все без травм».

«Отомстить Уэльсу? Хотелось бы отдать им долг, потому что тогда они не были сильнее. Был наш матч. Все очень хотим выйти на Евро, ребята понимают, что нужно это сделать», – сказал Забарный.

Уэльс выбил Украину в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022.