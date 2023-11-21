Украинский тренер может возглавить кипрскую команду. Известна его реакция

Ранее появилась информация, что президент кипрского клуба «Героскипу» Фемис Сагиров намерен пригласить на пост главного тренера команды украинского специалиста.

По словам владельца клуба, новым наставником кипрской команды станет Геннадий Жилкин, который сейчас входит в тренерский штаб «Акжайыка» из Казахстана.

Sport.ua связался с Жилкиным и попросил прокомментировать эту информацию.

«Все может быть. Я сейчас работаю в «Акжайыке» тренером вратарей. Контракт с клубом у меня действует до 25 ноября, после чего уже буду принимать решение», – сказал Жилкин.

Отметим, что украинский бизнесмен Фемис Сагиров ранее был президентом ФК «Перемога», однако после вторжения россии в Украину команда прекратила существование.

На данный момент «Героскипу» занимает второе место в турнирной таблице Третьего дивизиона Кипра.

54-летний Жилкин работал тренером вратарей в «Оболони», «Кривбассе», «Металлурге» (Донецк) и российской «Мордовии», в каждом из этих клубов он был помощником Юрия Максимова.

Нынешний тренер вратарей «Акжайыка» также входил в тренерский штаб «Колоса» (Зачепиловка) и ФК «Перемога» (Днепр).