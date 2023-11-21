Молодежные турниры21 ноября 2023, 18:58 |
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Состав Украины U-21 на матч отбора Евро-2025
Выбор Унаи Мельгосы
21 ноября 2023, 18:58 |
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Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определил состав на матч отбора Евро-2025 против Азербайджана U-21.
Украина: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Квасница, Волошин, Краснопир
Матч начнется в 20:00 в испанской Мурсии. Украина U-21 лидирует в группе отбора, набрав 12 очков после четырех матчей. У соперника три пункта.
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