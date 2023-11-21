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Молодежные турниры
21 ноября 2023, 18:58 |
833
0

Состав Украины U-21 на матч отбора Евро-2025

Выбор Унаи Мельгосы

21 ноября 2023, 18:58 |
833
0
Состав Украины U-21 на матч отбора Евро-2025
УАФ

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определил состав на матч отбора Евро-2025 против Азербайджана U-21.

Украина: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Квасница, Волошин, Краснопир

Матч начнется в 20:00 в испанской Мурсии. Украина U-21 лидирует в группе отбора, набрав 12 очков после четырех матчей. У соперника три пункта.

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Источник Sport.ua
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