Определились два последних участника United Cup 2024

Сборные Бразилии и Чили стали последними участниками командного турнира United Cup.

Бразилия, за которую сыграют 11-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя и №80 Тиаго Сейбот Уайлд, попала в группу A с Польшей и Испанией.

В составе сборной Чили на турнире выстпять №19 Николас Харри и №662 Даниэла Сегель. Они попал в группу B с Грецией и Канадой.

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

Состав групп

ПЕРТ

Группа A

Польша

Испания

Бразилия

Группа C

США

Великобритания

Австралия

Группа E

Чехия

Китай

Сербия

СИДНЕЙ

Группа B

Греция

Канада

Чили

Группа D

Франция

Италия

Германия

Группа F

Хорватия

Нидерланды

Норвегия