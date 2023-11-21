Определились два последних участника United Cup 2024
Команды Бразилии и Чили выступят в Австралии
Сборные Бразилии и Чили стали последними участниками командного турнира United Cup.
Бразилия, за которую сыграют 11-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя и №80 Тиаго Сейбот Уайлд, попала в группу A с Польшей и Испанией.
В составе сборной Чили на турнире выстпять №19 Николас Харри и №662 Даниэла Сегель. Они попал в группу B с Грецией и Канадой.
Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).
18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.
В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.
Состав групп
ПЕРТ
Группа A
Польша
Испания
Бразилия
Группа C
США
Великобритания
Австралия
Группа E
Чехия
Китай
Сербия
СИДНЕЙ
Группа B
Греция
Канада
Чили
Группа D
Франция
Италия
Германия
Группа F
Хорватия
Нидерланды
Норвегия
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