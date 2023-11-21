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ATP
21 ноября 2023, 18:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:36
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Определились два последних участника United Cup 2024

Команды Бразилии и Чили выступят в Австралии

21 ноября 2023, 18:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:36
199
0
Определились два последних участника United Cup 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Сборные Бразилии и Чили стали последними участниками командного турнира United Cup.

Бразилия, за которую сыграют 11-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя и №80 Тиаго Сейбот Уайлд, попала в группу A с Польшей и Испанией.

В составе сборной Чили на турнире выстпять №19 Николас Харри и №662 Даниэла Сегель. Они попал в группу B с Грецией и Канадой.

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

Состав групп

ПЕРТ

Группа A

Польша
Испания
Бразилия

Группа C

США
Великобритания
Австралия

Группа E

Чехия
Китай
Сербия

СИДНЕЙ

Группа B

Греция
Канада
Чили

Группа D

Франция
Италия
Германия

Группа F

Хорватия
Нидерланды
Норвегия

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Источник United Cup
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