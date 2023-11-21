Кривбасс проведет зимние сборы в Испании

Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о том, что ближайшие зимние сборы команда Юрия Вернидуба проведет в городе Аликанте (Испания). Там команда будет работать в течение целого месяца – с 15 января по 15 февраля 2024 года.

«Кривбасс» планирует провести ряд контрольных матчей с командами из европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.

На данный момент подопечные Юрия Вернидуба занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, «Днепра-1», всего на три очка.