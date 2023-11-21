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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 18:22 |
271
1

Кривбасс проведет зимние сборы в Испании

Команда Юрия Вернидуба будет работать в Аликанте

21 ноября 2023, 18:22 |
271
1
Кривбасс проведет зимние сборы в Испании
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о том, что ближайшие зимние сборы команда Юрия Вернидуба проведет в городе Аликанте (Испания). Там команда будет работать в течение целого месяца – с 15 января по 15 февраля 2024 года.

«Кривбасс» планирует провести ряд контрольных матчей с командами из европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.

На данный момент подопечные Юрия Вернидуба занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, «Днепра-1», всего на три очка.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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AndiM
Вчорашній недоведучий боневтіка, а сьогодні міліардер гАнарін на спизджені у армії гроші -може і не таке собі дозволити 
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