Кривбасс проведет зимние сборы в Испании
Команда Юрия Вернидуба будет работать в Аликанте
Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о том, что ближайшие зимние сборы команда Юрия Вернидуба проведет в городе Аликанте (Испания). Там команда будет работать в течение целого месяца – с 15 января по 15 февраля 2024 года.
«Кривбасс» планирует провести ряд контрольных матчей с командами из европейских чемпионатов, а также с представителями других континентов.
На данный момент подопечные Юрия Вернидуба занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, «Днепра-1», всего на три очка.
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