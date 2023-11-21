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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:00
66
0

В 2023 году в рядах сборной Украины были задействованы 29 игроков

Наибольшее количество футболистов делегировал в национальную команду «Шахтер»

21 ноября 2023, 17:39 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:00
66
0
В 2023 году в рядах сборной Украины были задействованы 29 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах 2023 года в рядах сборной Украины было задействовано 29 игроков из 3-х отечественных и 16 зарубежных клубов. При этом Артем Довбик, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Шахтер» – 8 и «Динамо» – 7. Горняки провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а киевляне – соответственно 20 и 2. На карте клубного представительства появились сразу 8 новых «точек» – английский «Борнмут», испанские «Валенсия» и «Жирона», итальянская «Дженоа», американский «Интер», польская «Краковия», французские «Марсель» и «Страсбур».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2023 году

К

Клуб

Игроки

СМ

СГ

8

Шахтер

Зубков, Конопля, Матвиенко, Назарина,

44

2

Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин*

7

Динамо

Бущан, Буяльский, Ванат, Караваев,

20

2

Сидорчук*, Тымчик, Ярмоленко*

3

Днепр-1

Довбик*, Пихаленок, Сваток

12

-

2

Жирона

Довбик*, Цыганков

12

5

1

Эвертон

Миколенко

9

-

1

Борнмут

Забарный

8

1

1

Челси

Мудрик

8

1

1

Арсенал

Зинченко

6

1

1

Вестерло

Сидорчук*

4

-

1

Марсель

Малиновский*

4

-

1

Аль-Айн

Ярмоленко*

3

-

1

Бенфика

Трубин*

3

-

1

Валенсия

Яремчук*

3

-

1

Интер Майами

Кривцов

3

-

1

Дженоа

Малиновский*

2

-

1

Страсбур

Соболь

2

-

1

Бордо

Игнатенко

1

-

1

Брюгге

Яремчук*

1

-

1

Краковия

Коноплянка

1

-

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.

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Источник Sport.ua
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