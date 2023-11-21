В 2023 году в рядах сборной Украины были задействованы 29 игроков

В матчах 2023 года в рядах сборной Украины было задействовано 29 игроков из 3-х отечественных и 16 зарубежных клубов. При этом Артем Довбик, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Шахтер» – 8 и «Динамо» – 7. Горняки провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а киевляне – соответственно 20 и 2. На карте клубного представительства появились сразу 8 новых «точек» – английский «Борнмут», испанские «Валенсия» и «Жирона», итальянская «Дженоа», американский «Интер», польская «Краковия», французские «Марсель» и «Страсбур».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2023 году

К Клуб Игроки СМ СГ 8 Шахтер Зубков, Конопля, Матвиенко, Назарина, 44 2 Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин* 7 Динамо Бущан, Буяльский, Ванат, Караваев, 20 2 Сидорчук*, Тымчик, Ярмоленко* 3 Днепр-1 Довбик*, Пихаленок, Сваток 12 - 2 Жирона Довбик*, Цыганков 12 5 1 Эвертон Миколенко 9 - 1 Борнмут Забарный 8 1 1 Челси Мудрик 8 1 1 Арсенал Зинченко 6 1 1 Вестерло Сидорчук* 4 - 1 Марсель Малиновский* 4 - 1 Аль-Айн Ярмоленко* 3 - 1 Бенфика Трубин* 3 - 1 Валенсия Яремчук* 3 - 1 Интер Майами Кривцов 3 - 1 Дженоа Малиновский* 2 - 1 Страсбур Соболь 2 - 1 Бордо Игнатенко 1 - 1 Брюгге Яремчук* 1 - 1 Краковия Коноплянка 1 -

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.