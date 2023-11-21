В 2023 году в рядах сборной Украины были задействованы 29 игроков
Наибольшее количество футболистов делегировал в национальную команду «Шахтер»
В матчах 2023 года в рядах сборной Украины было задействовано 29 игроков из 3-х отечественных и 16 зарубежных клубов. При этом Артем Довбик, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.
Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Шахтер» – 8 и «Динамо» – 7. Горняки провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а киевляне – соответственно 20 и 2. На карте клубного представительства появились сразу 8 новых «точек» – английский «Борнмут», испанские «Валенсия» и «Жирона», итальянская «Дженоа», американский «Интер», польская «Краковия», французские «Марсель» и «Страсбур».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубное представительство в сборной Украины в 2023 году
|
К
|
Клуб
|
Игроки
|
СМ
|
СГ
|
8
|
Шахтер
|
Зубков, Конопля, Матвиенко, Назарина,
|
44
|
2
|
|
|
Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин*
|
|
|
7
|
Динамо
|
Бущан, Буяльский, Ванат, Караваев,
|
20
|
2
|
|
|
Сидорчук*, Тымчик, Ярмоленко*
|
|
|
3
|
Днепр-1
|
Довбик*, Пихаленок, Сваток
|
12
|
-
|
2
|
Жирона
|
Довбик*, Цыганков
|
12
|
5
|
1
|
Эвертон
|
Миколенко
|
9
|
-
|
1
|
Борнмут
|
Забарный
|
8
|
1
|
1
|
Челси
|
Мудрик
|
8
|
1
|
1
|
Арсенал
|
Зинченко
|
6
|
1
|
1
|
Вестерло
|
Сидорчук*
|
4
|
-
|
1
|
Марсель
|
Малиновский*
|
4
|
-
|
1
|
Аль-Айн
|
Ярмоленко*
|
3
|
-
|
1
|
Бенфика
|
Трубин*
|
3
|
-
|
1
|
Валенсия
|
Яремчук*
|
3
|
-
|
1
|
Интер Майами
|
Кривцов
|
3
|
-
|
1
|
Дженоа
|
Малиновский*
|
2
|
-
|
1
|
Страсбур
|
Соболь
|
2
|
-
|
1
|
Бордо
|
Игнатенко
|
1
|
-
|
1
|
Брюгге
|
Яремчук*
|
1
|
-
|
1
|
Краковия
|
Коноплянка
|
1
|
-
* представлял в сборной два клуба.
К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.
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