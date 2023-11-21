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  4. Перес готов запускать Суперлигу даже без английских клубов
Европейская Суперлига
21 ноября 2023, 17:46 |
186
0

Перес готов запускать Суперлигу даже без английских клубов

Президент «Реала» все еще надеется запустить турнир

21 ноября 2023, 17:46 |
186
0
Перес готов запускать Суперлигу даже без английских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

21 декабря Европейский суд вынесет свой вердикт по делу между Европейской Суперлигой и УЕФА. В случае, если УЕФА дело проиграет, главный идейный вдохновитель Суперлиги, президент «Реала» Флорентино Перес собирается предпринять еще одну попытку запустить турнир.

Весной 2021 года первыми из Суперлиги вышли английские клубы, которых среди 12 основателей проекта была ровно половина – 6. Сейчас представители АПЛ не горят желанием возвращаться в проект.

Однако, по информации испанских СМИ, Перес сохраняет твердые намерения запустить проект, и, в случае положительного решения суда будет делать это даже без англичан.

Напомним, кроме 6 английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм») в число создателей турнира вошли три испанских клуба («Реала», «Барселона», «Атлетико» Мадрид) и три итальянских («Интер», «Ювентус», «Милан»).

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Флорентино Перес Реал Мадрид Европейская Суперлига УЕФА суд
Источник DefensaCentral
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