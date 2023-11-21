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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2023, 17:24 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:34
159
0

Средний возраст игроков сборной Украины в 2023 году составил 26,9 лет

Самый старшим стал 34-летний Тарас Степаненко, самым молодым – 20-летний Георгий Судаков

21 ноября 2023, 17:24 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:34
159
0
Средний возраст игроков сборной Украины в 2023 году составил 26,9 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2023 году в составе сборной Украины были задействованы 29 футболистов – 2 вратаря, 9 защитников, 14 полузащитников и 4 нападающих.

Средний возраст всех игроков – 26,9 лет (вратари – 25,5, защитники – 26,9, полузащитники 28,0, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Тарас Степаненко (34 года 104 дня), а самым молодым – Георгий Судаков (20 лет 206 дней). Самым юным составом украинцы выступили 17 октября в матче с Мальтой (средний возраст – 25,69), а самым возрастным – 26 марта в поединке с Англией (27,15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2023 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

34 года 104 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

20.11.2023

Италия

0:0 (д)

33 года 324 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12.09.2023

Италия

1:2 (г)

33 года 178 дней

Евгений КОНОПЛЯНКА

26.03.2023

Англия

0:2 (г)

32 года 181 день

Сергей КРИВЦОВ

12.09.2023

Италия

1:2 (г)

32 года 168 дней

Сергей СИДОРЧУК

17.10.2023

Мальта

3:1 (г)

Самые молодые игроки сборной Украины в 2023 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

20 лет 206 дней

Георгий СУДАКОВ

08.06.2022

Англия

0:2 (г)

20 лет 284 дня

Илья ЗАБАРНЫЙ

12.06.2023

Германия

3:3 (г)

21 год 128 дней

Владислав ВАНАТ

12.06.2023

Германия

3:3 (г)

21 год 237 дней

Анатолий ТРУБИН

26.03.2023

Англия

0:2 (г)

22 года 80 дней

Михаил МУДРИК

01.06.2022

Англия

0:2 (г)

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Источник Sport.ua
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