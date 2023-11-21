Средний возраст игроков сборной Украины в 2023 году составил 26,9 лет

В 2023 году в составе сборной Украины были задействованы 29 футболистов – 2 вратаря, 9 защитников, 14 полузащитников и 4 нападающих.

Средний возраст всех игроков – 26,9 лет (вратари – 25,5, защитники – 26,9, полузащитники 28,0, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Тарас Степаненко (34 года 104 дня), а самым молодым – Георгий Судаков (20 лет 206 дней). Самым юным составом украинцы выступили 17 октября в матче с Мальтой (средний возраст – 25,69), а самым возрастным – 26 марта в поединке с Англией (27,15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2023 году

Возраст Игрок Дата Соперник Счет 34 года 104 дня Тарас СТЕПАНЕНКО 20.11.2023 Италия 0:0 (д) 33 года 324 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 12.09.2023 Италия 1:2 (г) 33 года 178 дней Евгений КОНОПЛЯНКА 26.03.2023 Англия 0:2 (г) 32 года 181 день Сергей КРИВЦОВ 12.09.2023 Италия 1:2 (г) 32 года 168 дней Сергей СИДОРЧУК 17.10.2023 Мальта 3:1 (г)

Самые молодые игроки сборной Украины в 2023 году