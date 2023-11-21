Средний возраст игроков сборной Украины в 2023 году составил 26,9 лет
Самый старшим стал 34-летний Тарас Степаненко, самым молодым – 20-летний Георгий Судаков
В 2023 году в составе сборной Украины были задействованы 29 футболистов – 2 вратаря, 9 защитников, 14 полузащитников и 4 нападающих.
Средний возраст всех игроков – 26,9 лет (вратари – 25,5, защитники – 26,9, полузащитники 28,0, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Тарас Степаненко (34 года 104 дня), а самым молодым – Георгий Судаков (20 лет 206 дней). Самым юным составом украинцы выступили 17 октября в матче с Мальтой (средний возраст – 25,69), а самым возрастным – 26 марта в поединке с Англией (27,15).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины в 2023 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34 года 104 дня
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
20.11.2023
|
Италия
|
0:0 (д)
|
33 года 324 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
12.09.2023
|
Италия
|
1:2 (г)
|
33 года 178 дней
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
26.03.2023
|
Англия
|
0:2 (г)
|
32 года 181 день
|
Сергей КРИВЦОВ
|
12.09.2023
|
Италия
|
1:2 (г)
|
32 года 168 дней
|
Сергей СИДОРЧУК
|
17.10.2023
|
Мальта
|
3:1 (г)
Самые молодые игроки сборной Украины в 2023 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
20 лет 206 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
08.06.2022
|
Англия
|
0:2 (г)
|
20 лет 284 дня
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
12.06.2023
|
Германия
|
3:3 (г)
|
21 год 128 дней
|
Владислав ВАНАТ
|
12.06.2023
|
Германия
|
3:3 (г)
|
21 год 237 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
26.03.2023
|
Англия
|
0:2 (г)
|
22 года 80 дней
|
Михаил МУДРИК
|
01.06.2022
|
Англия
|
0:2 (г)
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