Только три игрока cыграли во всех матчах сборной Украины в 2023 году

Во всех матчах сборной Украины в 2023 году принимали участие только три игрока – полузащитник Георгий Судаков, защитник Виталий Миколенко и нападающий Артем Довбик. Судаков во всех матчах отыграл в стартовом составе и провел на поле больше, чем кто-либо – 756 минут. Миколенко, который один раз выходил на замену, находился в игре 722 минуты, а Довбик, попадавший в основу 6 раз, 491. Любопытно, что по числу минут Артема обошли сразу 7 игроков, отыгравших 8 и даже 7 встреч.

К слову более половины матчей провели в 2023-м 16 из 29 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2023 году

Игрок Матчи Минуты Георгий СУДАКОВ 9 (9*) 756 Виталий МИКОЛЕНКО 9 (8) 722 Артем ДОВБИК 9 (6) 491 Илья ЗАБАРНЫЙ 8 (8) 720 Тарас СТЕПАНЕНКО 8 (8) 675 Михаил МУДРИК 8 (7) 614 Анатолий ТРУБИН 7 (7) 630 Николай МАТВИЕНКО 7 (7) 495 Виктор ЦЫГАНКОВ 7 (6) 521 Ефим КОНОПЛЯ 7 (5) 514 Александр ЗИНЧЕНКО 6 (6) 485 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 6 (2) 227 Сергей СИДОРЧУК 6 (1) 149 Александр СВАТОК 5 (2) 229 Владислав ВАНАТ 5 (2) 216 Александр ЗУБКОВ 5 (1) 120

* в стартовом составе.