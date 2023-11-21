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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2023, 17:17 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:41
664
0

Только три игрока cыграли во всех матчах сборной Украины в 2023 году

Наибольшее количество минут провел на поле Георгий Судаков

21 ноября 2023, 17:17 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:41
664
0
Только три игрока cыграли во всех матчах сборной Украины в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во всех матчах сборной Украины в 2023 году принимали участие только три игрока – полузащитник Георгий Судаков, защитник Виталий Миколенко и нападающий Артем Довбик. Судаков во всех матчах отыграл в стартовом составе и провел на поле больше, чем кто-либо – 756 минут. Миколенко, который один раз выходил на замену, находился в игре 722 минуты, а Довбик, попадавший в основу 6 раз, 491. Любопытно, что по числу минут Артема обошли сразу 7 игроков, отыгравших 8 и даже 7 встреч.

К слову более половины матчей провели в 2023-м 16 из 29 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2023 году

Игрок

Матчи

Минуты

Георгий СУДАКОВ

9 (9*)

756

Виталий МИКОЛЕНКО

9 (8)

722

Артем ДОВБИК

9 (6)

491

Илья ЗАБАРНЫЙ

8 (8)

720

Тарас СТЕПАНЕНКО

8 (8)

675

Михаил МУДРИК

8 (7)

614

Анатолий ТРУБИН

7 (7)

630

Николай МАТВИЕНКО

7 (7)

495

Виктор ЦЫГАНКОВ

7 (6)

521

Ефим КОНОПЛЯ

7 (5)

514

Александр ЗИНЧЕНКО

6 (6)

485

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

6 (2)

227

Сергей СИДОРЧУК

6 (1)

149

Александр СВАТОК

5 (2)

229

Владислав ВАНАТ

5 (2)

216

Александр ЗУБКОВ

5 (1)

120

* в стартовом составе.

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Источник Sport.ua
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