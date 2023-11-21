Только три игрока cыграли во всех матчах сборной Украины в 2023 году
Наибольшее количество минут провел на поле Георгий Судаков
Во всех матчах сборной Украины в 2023 году принимали участие только три игрока – полузащитник Георгий Судаков, защитник Виталий Миколенко и нападающий Артем Довбик. Судаков во всех матчах отыграл в стартовом составе и провел на поле больше, чем кто-либо – 756 минут. Миколенко, который один раз выходил на замену, находился в игре 722 минуты, а Довбик, попадавший в основу 6 раз, 491. Любопытно, что по числу минут Артема обошли сразу 7 игроков, отыгравших 8 и даже 7 встреч.
К слову более половины матчей провели в 2023-м 16 из 29 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2023 году
|
Игрок
|
Матчи
|
Минуты
|
Георгий СУДАКОВ
|
9 (9*)
|
756
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
9 (8)
|
722
|
Артем ДОВБИК
|
9 (6)
|
491
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
8 (8)
|
720
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
8 (8)
|
675
|
Михаил МУДРИК
|
8 (7)
|
614
|
Анатолий ТРУБИН
|
7 (7)
|
630
|
Николай МАТВИЕНКО
|
7 (7)
|
495
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
7 (6)
|
521
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
7 (5)
|
514
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
6 (6)
|
485
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
6 (2)
|
227
|
Сергей СИДОРЧУК
|
6 (1)
|
149
|
Александр СВАТОК
|
5 (2)
|
229
|
Владислав ВАНАТ
|
5 (2)
|
216
|
Александр ЗУБКОВ
|
5 (1)
|
120
* в стартовом составе.
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