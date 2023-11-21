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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:29
233
0

Эгиналду получил травму в товарищеском матче с Рухом

Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение

21 ноября 2023, 16:57 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:29
233
0
Эгиналду получил травму в товарищеском матче с Рухом
ФК Шахтер. Эгиналду

19-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду, который стал самым молодым бразильцем, сыгравшим за «горняков» в Лиге чемпионов, получил травму в товарищеском матче со львовским «Рухом» (1:3).

«Это был очень неприятный фол – сзади, без намерения сыграть в мяч, – приводит слова главного тренера «горняков» Марино Пушича официальный клубный сайт. – Это очень опасно. По моему мнению, здесь должна быть красная карточка. Этот случай был не первым, было много таких. Мне это не понравилось, из-за этого удара сзади мы потеряли одного игрока. Я хотел сказать судье, что так нельзя вести игру. Эгиналду травмирован и выбыл. Мы не знаем, надолго ли».

Отметим, что свой следующий календарный матч чемпионата Украины «Шахтер» проведет 24 ноября, когда сыграет во Львове с житомирским «Полесьем».

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Эгиналду Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич Рух Львов
Источник ФК Шахтер Донецк
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