Эгиналду получил травму в товарищеском матче с Рухом

19-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду, который стал самым молодым бразильцем, сыгравшим за «горняков» в Лиге чемпионов, получил травму в товарищеском матче со львовским «Рухом» (1:3).

«Это был очень неприятный фол – сзади, без намерения сыграть в мяч, – приводит слова главного тренера «горняков» Марино Пушича официальный клубный сайт. – Это очень опасно. По моему мнению, здесь должна быть красная карточка. Этот случай был не первым, было много таких. Мне это не понравилось, из-за этого удара сзади мы потеряли одного игрока. Я хотел сказать судье, что так нельзя вести игру. Эгиналду травмирован и выбыл. Мы не знаем, надолго ли».

Отметим, что свой следующий календарный матч чемпионата Украины «Шахтер» проведет 24 ноября, когда сыграет во Львове с житомирским «Полесьем».