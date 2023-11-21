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  4. Олли УОТКИНС: «Сборная Англии – фактор страха для других команд»
Англия
21 ноября 2023, 16:24 |
198
0

Олли УОТКИНС: «Сборная Англии – фактор страха для других команд»

Нападающий «трех львов» оценил форму национальной команды

21 ноября 2023, 16:24 |
198
0
Олли УОТКИНС: «Сборная Англии – фактор страха для других команд»
Sky Sports. Олли Уоткинс

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс оценил выступление команды в отборе на Евро-2024 и поделился ожиданиями от предстоящих выступлений, в том числе и на континентальном турнире.

«Думаю, что мы действительно находимся в хорошей форме, – приводит слова Уоткинса издание Evening Standard. – Мы остались непобедимыми в отборочной группе и сохранили лидерские позиции, поэтому здесь нет негатива – только позитив. Хотя мы и не выиграли последний матч с Северной Македонией (1:1), но все равно играли хорошо и создали много моментов. Но ничего не дается просто так.

Как остальные команды на Евро-2024 будут воспринимать нас? Они будут бояться играть с нами. Мы – одна из лучших команд в мире. У нас есть игроки мирового класса, поэтому мы, безусловно, фактор страха для других команд».

Напомним, что Англия заняла первое место в группе С, где выступала и Украина, опередив в итоговой таблице действующих чемпионов Европы – Италию.

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Источник Evening Standard
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