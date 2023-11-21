Кай ХАВЕРЦ: «Я очень счастлив в Арсенале»

Немецкий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц рассказал об эмоциях от пребывания в лондонском клубе:

«Я очень счастлив в «Арсенале», чувствую себя частью семьи. Всегда сложно, когда ты приходишь сюда из «Челси», потому что эти 2 клуба являются большими соперниками. Могут уйти недели на то, чтобы получить доверие от болельщиков. Голы и хорошие матчи помогут мне вписаться. Я всегда буду отдаваться на все 100%».

В этом сезоне 24-летний Кай Хаверц провел 19 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Летом 2023 года «канониры» приобрели его у «Челси» за 75 миллионов евро.