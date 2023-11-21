Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кай ХАВЕРЦ: «Я очень счастлив в Арсенале»
Англия
21 ноября 2023, 15:40 |
134
0

Кай ХАВЕРЦ: «Я очень счастлив в Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» рассказал об эмоциях от пребывания в лондонском клубе

21 ноября 2023, 15:40 |
134
0
Кай ХАВЕРЦ: «Я очень счастлив в Арсенале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Немецкий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц рассказал об эмоциях от пребывания в лондонском клубе:

«Я очень счастлив в «Арсенале», чувствую себя частью семьи. Всегда сложно, когда ты приходишь сюда из «Челси», потому что эти 2 клуба являются большими соперниками. Могут уйти недели на то, чтобы получить доверие от болельщиков. Голы и хорошие матчи помогут мне вписаться. Я всегда буду отдаваться на все 100%».

В этом сезоне 24-летний Кай Хаверц провел 19 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Летом 2023 года «канониры» приобрели его у «Челси» за 75 миллионов евро.

По теме:
Агент Жоржиньо: «Переговоры с Арсеналом зашли в тупик»
Габриэл Жезус и Эдегор восстановились после травм
Не хотели играть против нее. Футболистка-трансгендер покинула клуб в Англии
Кай Хаверц Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Футбол | 21 ноября 2023, 00:50 1
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Футбол | 21 ноября 2023, 13:00 74
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов

Размышления на болезненную тему

Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Футбол | 21.11.2023, 09:21
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Футбол | 21.11.2023, 15:01
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
Бокс | 20.11.2023, 22:39
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 26
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 11
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем