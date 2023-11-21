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  4. Габриэл Жезус и Эдегор восстановились после травм
Англия
21 ноября 2023, 14:53 |
182
0

Габриэл Жезус и Эдегор восстановились после травм

Лидеры «Арсенала» могут сыграть за «канониров» уже в ближайший уик-энд

21 ноября 2023, 14:53 |
182
0
Габриэл Жезус и Эдегор восстановились после травм
Football.London. Мартин Эдегор и Габриэл Жезус

Лондонский «Арсенал» получит значительное усиление после паузы в национальных чемпионатах на игры сборных.

Одноклубники Александра Зинченко, норвежец Мартин Эдегор и бразилец Габриэл Жезус, полностью восстановились от повреждений и будут готовы помочь команде в ближайшем матче АПЛ против «Брентфорда», который пройдет 25 ноября.

При этом, если Эдегор не вызывался в сборную Норвегии на матчи отбора Евро-2024, съездив на родину по семейным делам, то Габриэл Жезус может сыграть за Бразилию в поединке против Аргентины, который состоится в ночь с 21 на 22 ноября.

Добавим, что Эдегор пропустил три последних матча «канониров» из-за сотрясения мозга, полученного после удара мячом на тренировке, и проблемы с бедром, а Габриэл Жезус не играл с 24 октября.

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Источник Standard Sport
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