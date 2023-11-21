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Италия
21 ноября 2023, 14:43 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:54
288
0

Оливье ЖИРУ: «Я очень хочу остаться в Милане»

Нападающий «Милана» рассказал, что не хочет покидать итальянский клуб

21 ноября 2023, 14:43 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:54
288
0
Оливье ЖИРУ: «Я очень хочу остаться в Милане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что не хочет покидать итальянский клуб:

«Я очень хочу остаться в «Милане». Мой контракт заканчивается в июне 2024 года, и я еще не общался с клубом насчет своего будущего. Я хочу остаться, я думаю, что все еще могу помогать команде. Я не буду ставить какие-то пределы для своей карьеры».

В сезоне 2023/24 37-летний Оливье Жиру провел 15 матчей за «Милан», отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Он является лучшим бомбардиром команды в этом розыгрыше Серии А.

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Оливье Жиру Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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