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Англия
21 ноября 2023, 13:58 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:12
547
1

Не хотели играть против нее. Футболистка-трансгендер покинула клуб в Англии

Франческа Нидхэм собирается подать судебный иск о дискриминации

21 ноября 2023, 13:58 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:12
547
1
Не хотели играть против нее. Футболистка-трансгендер покинула клуб в Англии
Sky News. Франческа Нидхэм

Английская футболистка Франческа Нидхэм покинула клуб «Россингтон», выступающий в одной из низших лиг Южного Йоркшира.

Дело в том, что Нидхэм – трансгендер. Ранее местные СМИ сообщали, что футболистка одной из команд получила перелом колена, блокируя удар Нидхэм. После этого игроки нескольких команд приняли решение бойкотировать матчи против «Россингтона».

«Печально признавать, что эта ситуация противоречит всему в политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией Англии (FA) для участия в играх. Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили», — цитирует Нидхэм Sky News.

При этом Франческа не собирается так просто оставлять футбол и намерена подавать иск в суд по поводу дискриминации, поскольку отказ соперниц выходить на поле – это нарушение кодекса поведения.

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Источник Sky News
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Kovaleff
Ну нормально....мужик переоделся в бабу и покоряет женский футбол...красаучег.
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