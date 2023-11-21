Виталий ВЕРНИДУБ: «У нас нормальная атмосфера в коллективе»
Тренер «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»
Тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Миная» и рассказал о сыгранной двусторонке.
– Виталий Юрьевич, какую информацию дал этот спарринг?
– Посмотрели, как команда сейчас готова физически и психологически. Сейчас возникла пауза из-за матчей сборных, поэтому заполнили ее двусторонкой, чтобы предоставить игрокам игровую практику. Все получили нагрузку, и это хорошо. К сожалению, погодные условия не очень, но что поделаешь. Спаррингом довольны, готовимся дальше к «Минаю».
– Как проходит подготовка к матчу с минайцами?
– Прорабатываем все важные моменты. Видим у соперника изменения: новый наставник. Поэтому трудно прогнозировать, каким составом они выйдут против нас, какую тактическую схему выберут. Посмотрели их последние матчи, анализируем и разбираем.
– В последних матчах «Кривбасс» набрал не так много очков, как бы нам всем хотелось. Какая сейчас атмосфера в коллективе?
– Все нормально. Да, в последних турах недобрали очки. Но это не является проблемой, ребята держат удар. Ничего страшного не случилось, готовимся к следующим испытаниям, у нас все еще впереди.
После 14 туров «Кривбасс» занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе криворожской команды 27 очков в матчах чемпионата.
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