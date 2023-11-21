Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Первое знакомство с Минаем состоялось через YouTube»

Новый главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о первых впечатлениях от работы с командой и поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Каким вы увидели «Минай»? Что это за команда для Вас лично?

– Конечно, мое первое знакомство с командой состоялось через YouTube, где я просматривал матчи команды в УПЛ. Но когда увидел ребят лично, убедился, что это хорошая команда и у этих футболистов есть талант и данные, чтобы продолжать прогрессировать и становиться лучше. У «Миная» точно есть будущее.

– Какие выводы сделали для себя по результатам двустороннего матча?

– Двусторонка помогла сформировать полную картину. Раньше, разумеется, ее не было. Теперь мне будет намного легче готовить команду к игре 15-го тура против «Кривбасса» в субботу.

– Чувствуется ли у футболистов психологический упадок из-за результатов?

– Я стараюсь через тренировки и общение делать так, чтобы напряжения не было. Исходя из того, что я вижу, считаю, что мне уже удалось этого достичь. У игроков нет этого бремени. Ребята действительно должны были избавиться вот этого давления от неудачной серии.

– Во время нашего первого общения Вы отметили, что адреналин зашкаливает. Сейчас с приближением дебюта в УПЛ как тренера, его уровень продолжает повышаться?

– Наоборот, я успокоился. С началом первой тренировки. Хотя ожидаю, что в день матча адреналин снова повысится. Все же это особая для меня лично игра по двум причинам. Во-первых, дебютный матч как главного тренера «Миная». Во-вторых, все знают, кто именно тренирует «Кривбасс». Для меня это по-настоящему принципиальный матч. Я очень рад, что снова увижусь с Юрием Николаевичем и всем его тренерским штабом. Мы поддерживаем связь, поэтому я буду счастлив этой встрече. Но надеюсь, что после завершения матча радоваться буду я.

Сейчас закарпатская команда является худшей в УПЛ по количеству набранных очков. В их активе всего 6 пунктов в 14 матчах чемпионата.