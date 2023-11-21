Поединок с Италией стал юбилейным для нескольких игроков сборной Украины

Поединок с Италией (0:0) стал 50-м для Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. В 43-х играх он представлял в главной команде страны «Динамо», в 7 – испанскую «Жирону». 17 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в товарищеских поединках, 12 – в Лиге наций и 8 – в чемпионатах мира. В 30 матчах Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 13 – Александр Петраков, в 6 – Сергей Ребров и в 1-м – Руслан Ротань.

К слову, игра с итальянцами оказалась юбилейной еще для двух украинских футболистов – Ефима Конопли и Анатолия Трубина, которые провели 10-й поединок за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 12.11.2016 ЧМ Финляндия 1:0 (д) 10-й 16.11.2018 ЛН Словакия 1:4 (г) 20-й 17.11.2019 ЧЕо Сербия 2:2 (г) 30-й 03.07.2021 ЧЕф Англия 0:4 (н) 40-й 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 50-й 20.11.2023 ЧЕо Италия 0:0 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.