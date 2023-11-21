Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок с Италией стал юбилейным для нескольких игроков сборной Украины
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:54
182
0

Поединок с Италией стал юбилейным для нескольких игроков сборной Украины

Виктор Цыганков провел 50-й матч за национальную дружину, а Ефим Конопля и Анатолий Трубин – 10-й

21 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:54
182
0
Поединок с Италией стал юбилейным для нескольких игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Поединок с Италией (0:0) стал 50-м для Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. В 43-х играх он представлял в главной команде страны «Динамо», в 7 – испанскую «Жирону». 17 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в товарищеских поединках, 12 – в Лиге наций и 8 – в чемпионатах мира. В 30 матчах Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 13 – Александр Петраков, в 6 – Сергей Ребров и в 1-м – Руслан Ротань.

К слову, игра с итальянцами оказалась юбилейной еще для двух украинских футболистов – Ефима Конопли и Анатолия Трубина, которые провели 10-й поединок за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

12.11.2016

ЧМ

Финляндия

1:0 (д)

10-й

16.11.2018

ЛН

Словакия

1:4 (г)

20-й

17.11.2019

ЧЕо

Сербия

2:2 (г)

30-й

03.07.2021

ЧЕф

Англия

0:4 (н)

40-й

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

50-й

20.11.2023

ЧЕо

Италия

0:0 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
цифры и факты сборная Украины по футболу Украина - Италия Виктор Цыганков Анатолий Трубин Ефим Конопля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Футбол | 21 ноября 2023, 00:55 26
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»

Наставник сборной Украины прокомментировал ничью в матче с Италией

Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Футбол | 20 ноября 2023, 20:33 127
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч

Сергей Ребров и Лучано Спаллетти сделали свой выбор

Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Футбол | 21.11.2023, 12:21
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
Футбол | 21.11.2023, 08:41
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
БУРЯК: «В эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии»
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 32
Футбол
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 19:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем