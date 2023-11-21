Поединок с Италией стал юбилейным для нескольких игроков сборной Украины
Виктор Цыганков провел 50-й матч за национальную дружину, а Ефим Конопля и Анатолий Трубин – 10-й
Поединок с Италией (0:0) стал 50-м для Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. В 43-х играх он представлял в главной команде страны «Динамо», в 7 – испанскую «Жирону». 17 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в товарищеских поединках, 12 – в Лиге наций и 8 – в чемпионатах мира. В 30 матчах Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 13 – Александр Петраков, в 6 – Сергей Ребров и в 1-м – Руслан Ротань.
К слову, игра с итальянцами оказалась юбилейной еще для двух украинских футболистов – Ефима Конопли и Анатолия Трубина, которые провели 10-й поединок за национальную дружину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия
|
1:0 (д)
|
10-й
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия
|
1:4 (г)
|
20-й
|
17.11.2019
|
ЧЕо
|
Сербия
|
2:2 (г)
|
30-й
|
03.07.2021
|
ЧЕф
|
Англия
|
0:4 (н)
|
40-й
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
50-й
|
20.11.2023
|
ЧЕо
|
Италия
|
0:0 (д)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.
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