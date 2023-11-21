Их 30. Известны номинанты на премию Globe Soccer Awards

Названы претенденты на награду Globe Soccer Awards, которая будет вручена лучшему футболисту 2023 года.

В число соискателей премии вошли 30 футболистов. Среди них – Лионель Месси, который, как известно, выиграл Золотой мяч 2023 года, Криштиану Роналду и другие.

Претенденты на звание футболиста года по версии Globe Soccer Awards: Николо Барелла, Хулиан Альварес, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин Де Брюйне, Яссин Боно, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Ким Мин Дже, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Андре Онана, Викто Осимхен, Родри, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Винисиус Жуниор, Бернарду Силва, Мохамед Салах.