Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Штефан Лайнер вылечился от рака.

Врачи диагностировали у футболиста лимфому летом нынешнего года на ранней стадии. После нескольких месяцев лечения Лайнер возвращается к тренировкам в составе своего клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев стали большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне силы. Я хотел бы особо поблагодарить мою жену и врача», – поделился Штефан своими эмоциями с официальным клубным сайтом.

Добавим, что Лайнер перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» летом 2019 года, с тех пор проведя за клуб из Менхенгладбаха 125 матчей во всех турнирах (забил 4 мяча).