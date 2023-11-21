Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака
Германия
21 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:27
434
0

Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака

Врачи диагностировали заболевание на ранней стадии

21 ноября 2023, 11:54 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:27
434
0
Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака
ФК «Боруссия» Менхенгладбах. Штефан Лайнер

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Штефан Лайнер вылечился от рака.

Врачи диагностировали у футболиста лимфому летом нынешнего года на ранней стадии. После нескольких месяцев лечения Лайнер возвращается к тренировкам в составе своего клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев стали большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне силы. Я хотел бы особо поблагодарить мою жену и врача», – поделился Штефан своими эмоциями с официальным клубным сайтом.

Добавим, что Лайнер перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» летом 2019 года, с тех пор проведя за клуб из Менхенгладбаха 125 матчей во всех турнирах (забил 4 мяча).

По теме:
Бавария хочет купить защитника Манчестер Юнайтед
Жена легенды Реала три года боролась с болезнью Лайма из-за укуса клеща
Джуд БЕЛЛИНГЕМ – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть еще много всего»
Штефан Лайнер Боруссия Менхенгладбах болезнь чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник ФК Боруссия Менхенгладбах
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Футбол | 20 ноября 2023, 20:33 127
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч

Сергей Ребров и Лучано Спаллетти сделали свой выбор

Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти
Футбол | 21 ноября 2023, 12:45 5
Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти
Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти

Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод

ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
Футбол | 21.11.2023, 10:57
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20.11.2023, 19:57
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Футбол | 20.11.2023, 20:52
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 26
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем