Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака
Врачи диагностировали заболевание на ранней стадии
Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Штефан Лайнер вылечился от рака.
Врачи диагностировали у футболиста лимфому летом нынешнего года на ранней стадии. После нескольких месяцев лечения Лайнер возвращается к тренировкам в составе своего клуба.
«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев стали большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне силы. Я хотел бы особо поблагодарить мою жену и врача», – поделился Штефан своими эмоциями с официальным клубным сайтом.
Добавим, что Лайнер перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» летом 2019 года, с тех пор проведя за клуб из Менхенгладбаха 125 матчей во всех турнирах (забил 4 мяча).
Stefan #Lainer kehrt ins Training von Borussia zurück. Der Rechtsverteidiger, bei dem im Juli eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert worden war, hat die in den zurückliegenden Monaten durchgeführte Therapie erfolgreich abgeschlossen. #dieFohlen— Borussia (@borussia) November 20, 2023
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