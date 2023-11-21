ВИДЕО. Нужна победа. Сборная Украины U-21 готовится к игре с Азербайджаном
Матч отбора к Евро-2025 состоится 21 ноября в 20:00
Молодежная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу 5-го тура квалификации к Евро-2025 против сверстников из Азербайджана.
Команда провела очередную тренировку в Испании. Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от предстоящей игры:
«Мы пока идем хорошо, у нас 4 победы из 4. Поэтому настраиваемся на Азербайджан, игра очень важна. Конечно, нужна победа».
Поединок с Азербайджаном состоится 21 ноября в 20:00. Хотя игра и является домашней для Украины, но принимать ее будет стадион «Нуэва-Кондомина» в испанском городе Мурсии.
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