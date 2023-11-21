Другие новости21 ноября 2023, 10:50 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
Важные события во всех видах спорта
21 ноября 2023, 10:50 |
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Во вторник, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45. Андорра – Израиль
21:45. Греция – Франция
21:45. Румыния – Швейцария
21:45. Уэльс – Турция
21:45. Хорватия – Армения
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