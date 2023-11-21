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21 ноября 2023, 10:50 |
129
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября

Важные события во всех видах спорта

21 ноября 2023, 10:50 |
129
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
УЕФА

Во вторник, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45. Андорра – Израиль

Favbet 9.60 – 4.65 – 1.38

21:45. Греция – Франция

Favbet 6.10 – 4.00 – 1.63

21:45. Румыния – Швейцария

Favbet 3.90 – 3.50 – 2.06

21:45. Уэльс – Турция

Favbet 2.42 – 3.45 – 3.05

21:45. Хорватия – Армения

Favbet 1.19 – 7.50 – 19.5

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Источник Sport.ua
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