ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45. Андорра – Израиль

9.60 – 4.65 – 1.38

21:45. Греция – Франция

6.10 – 4.00 – 1.63

21:45. Румыния – Швейцария

3.90 – 3.50 – 2.06

21:45. Уэльс – Турция

2.42 – 3.45 – 3.05

21:45. Хорватия – Армения

1.19 – 7.50 – 19.5