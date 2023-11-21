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Англия
21 ноября 2023, 10:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:51
245
0

КУКУРЕЛЬЯ – о давлении, которое ощущает в Челси

Защитник «синих» объяснил свой игровой спад

21 ноября 2023, 10:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:51
245
0
КУКУРЕЛЬЯ – о давлении, которое ощущает в Челси
ФК Челси. Марк Кукурелья

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, с какими трудностями столкнулся после перехода в стан «синих» из «Брайтона» летом прошлого года.

«Здесь, в «Челси», нужно выигрывать каждую игру. Каждую неделю. Так это работает в топовых футбольных клубах. Когда ты приходишь в большой клуб, есть давление. Когда ты идешь в обычный клуб, такого давления нет. Это разные вещи», — цитирует Кукурелью инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кукурелья провел за «Челси» девять матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отмечался.

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Марк Кукурелья Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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