КУКУРЕЛЬЯ – о давлении, которое ощущает в Челси

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, с какими трудностями столкнулся после перехода в стан «синих» из «Брайтона» летом прошлого года.

«Здесь, в «Челси», нужно выигрывать каждую игру. Каждую неделю. Так это работает в топовых футбольных клубах. Когда ты приходишь в большой клуб, есть давление. Когда ты идешь в обычный клуб, такого давления нет. Это разные вещи», — цитирует Кукурелью инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кукурелья провел за «Челси» девять матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отмечался.