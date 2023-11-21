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Чемпионат мира
21 ноября 2023, 10:14 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:19
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0

Побьет рекорд Джордана: футболки Месси с ЧМ-2022 продадут за огромную сумму

Часть доходов будет передана на благотворительность для больных детей

21 ноября 2023, 10:14 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:19
280
0
Побьет рекорд Джордана: футболки Месси с ЧМ-2022 продадут за огромную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Шесть футболок аргентинца Лионеля Месси, в которых он играл в матчах ЧМ-2022, в том числе и финале против Франции, будут проданы с аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.

Как сообщает Dailymail, устроители аукциона намерены выручить за экипировку семикратного обладателя «Золотого мяча» более 8 миллионов фунтов стерлингов (более 10 млн долларов). Эта сумма станет рекордной, заплаченной когда-либо за спортивную реликвию, – ранее таковой была майка «Чикаго Буллз» Майкла Джордана с первой игры финала НБА 1998 года, за которую в сентябре прошлого года выложили 8,1 млн фунтов стерлингов (10,15 млн долларов).

Добавим, что единым лотом будут проданы шесть футболок Месси, в которых аргентинец играл в двух матчах группового этапа, 1/8 финала против Австралии, четвертьфинале против Нидерландов, полуфинале против Хорватии и финале с Францией.

«Продажа этих шести футболок является монументальным событием в истории аукционов, предлагая болельщикам и коллекционерам связь с высшим достижением Месси, – говорится в официальном заявлении устроителей аукциона. – Для Sotheby's большая честь представить и выставить публике эти бесценные предметы коллекционирования, которые воплощают в себе явный блеск игрока, который переопределил границы футбольного мастерства».

Отметим, что часть доходов от аукциона будет передана в проект UNICAS, который опекает детскую больницу Сан-Жоан-де-Деу (SJD) Барселоны при поддержке Фонда Лео Месси, для удовлетворения потребностей детей, страдающих редкими заболеваниями.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу Аргентина
Источник Daily Mail
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