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  4. Жена легенды Реала три года боролась с болезнью Лайма из-за укуса клеща
Испания
21 ноября 2023, 09:39 |
773
0

Жена легенды Реала три года боролась с болезнью Лайма из-за укуса клеща

Гути поддержал свою супругу

21 ноября 2023, 09:39 |
773
0
Жена легенды Реала три года боролась с болезнью Лайма из-за укуса клеща
Gtres. Гути и Ромина Беллускио

Вторая половинка испанца Гути, выступавшего за мадридский «Реал» с 1996-го по 2010 год, на протяжении длительного времени боролась с болезнью Лайма, которую вызвал банальный укус клеща.

«Бактерии на первой стадии атаковали меня очень агрессивно, – призналась Ромина Беллускио на своей странице в Instagram. – Мои симптомы включали сильную усталость, кратковременную потерю памяти, трудности сосредоточения, беспокойства, бессонницы, мигрень, боли в суставах, мышечную слабость и разнообразную пищевую аллергию. Все очень разное и сводило меня с ума.

Мое здоровье резко ухудшилось, бактерии заселились в мозгу, сердце и желудке, оставив мою иммунную систему на нулевом уровне и создав множество сопутствующих заболеваний. Иногда я по несколько дней не могла подняться с постели из-за сильной боли».

Отметим, что это уже второй брак для Гути – с тележурналисткой Роминой экс-футболист «сливочных» расписался в 2016 году, пара воспитывает двух сыновей Энцо и Ромео.

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Гути lifestyle болезнь
Источник Instagram
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