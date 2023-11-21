Жена легенды Реала три года боролась с болезнью Лайма из-за укуса клеща

Вторая половинка испанца Гути, выступавшего за мадридский «Реал» с 1996-го по 2010 год, на протяжении длительного времени боролась с болезнью Лайма, которую вызвал банальный укус клеща.

«Бактерии на первой стадии атаковали меня очень агрессивно, – призналась Ромина Беллускио на своей странице в Instagram. – Мои симптомы включали сильную усталость, кратковременную потерю памяти, трудности сосредоточения, беспокойства, бессонницы, мигрень, боли в суставах, мышечную слабость и разнообразную пищевую аллергию. Все очень разное и сводило меня с ума.

Мое здоровье резко ухудшилось, бактерии заселились в мозгу, сердце и желудке, оставив мою иммунную систему на нулевом уровне и создав множество сопутствующих заболеваний. Иногда я по несколько дней не могла подняться с постели из-за сильной боли».

Отметим, что это уже второй брак для Гути – с тележурналисткой Роминой экс-футболист «сливочных» расписался в 2016 году, пара воспитывает двух сыновей Энцо и Ромео.