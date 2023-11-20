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  4. Виктор Цыганков проводит юбилейный матч за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2023, 23:04 |
431
0

Виктор Цыганков проводит юбилейный матч за сборную Украины

Полузащитник играет свой 50-й поединок

20 ноября 2023, 23:04 |
431
0
Виктор Цыганков проводит юбилейный матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента. По состоянию на 60-ю минуту счет в матче ничейный – 0:0.

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Полузащитник украинской команды Виктор Цыганков проводит свою 50 игру в футболке взрослой сборной Украины.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

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Виктор Цыганков сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
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