ФОТО. Болельщики развернули баннер Free Azov на матче Украина – Италия
Фанаты напомнили о пленных, которые до сих пор не освобождены
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
Украинские болельщики в своем фан-секторе поддержали пленных бойцов полка Азов, разместив баннер с надписью «Free Azov».
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Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
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