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  4. ФОТО. Болельщики развернули баннер Free Azov на матче Украина – Италия
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:55 |
372
1

ФОТО. Болельщики развернули баннер Free Azov на матче Украина – Италия

Фанаты напомнили о пленных, которые до сих пор не освобождены

20 ноября 2023, 22:55 |
372
1
ФОТО. Болельщики развернули баннер Free Azov на матче Украина – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Украинские болельщики в своем фан-секторе поддержали пленных бойцов полка Азов, разместив баннер с надписью «Free Azov».

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

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Якась ганьба просити когось врятувати наших військових. Військові можуть за себе постояти! Важко уявити, щоб ізраїльтяни просили на банері звільнити ЦАХАЛ від палестинців
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