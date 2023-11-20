ВИДЕО. Мудрик упустил потенциальный момент, не приняв передачу Судакова
Команды ушли на перерыв при ничейном счете
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
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На 44-й минуте матча после прострела Георгия Судакова Михаил Мудрик не сумел принять мяч в углу штрафной итальянцев и упустил потенциально опасный момент.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
ВИДЕО. Мудрик упустил потенциальный момент, не приняв передачу Судакова
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