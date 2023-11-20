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  4. ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:38 |
700
1

ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту

Счет матча пока еще 0:0

20 ноября 2023, 22:38 |
700
1
ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту
Sport.ua

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские болельщики на трибунах спели известную народную песню «Червона рута».

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту

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Источник Sport.ua
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