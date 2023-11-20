ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту
Счет матча пока еще 0:0
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинские болельщики на трибунах спели известную народную песню «Червона рута».
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
ВИДЕО. Украинские болельщики на матче с Италией спели Червону руту
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды ушли на перерыв при ничейном счете
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе