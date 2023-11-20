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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 20 ноября 2023, 22:37
2650
3

ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун

Вратарь Украины спас команду от пропущенного

20 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 20 ноября 2023, 22:37
2650
3
ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун

Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин спас национальную команду от пропущенного гола в решающем матче за выход на Евро-2024 против Италии.

На 29-й минуте полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези вышел 1 на 1 с Анатолием, но не сумел переиграть украинского голкипера. Видео момента смотрите в Telegram Sport.ua.

По состоянию на 40-ю минуту поединка в важнейшем матче для «желто-синих» на табло нули. Такой счет не устраивает Украину, ведь для выхода на чемпионат Европы необходима только победа.

ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
дивно, шо відео з трибун не на знаменитому телеграм-кАналі...
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+2
Roman serhi
Вы накуренные?
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+2
Spaceman
Там же нічого не видно, може це чемпіонат Африки якийсь..
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0
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