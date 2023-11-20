Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин спас национальную команду от пропущенного гола в решающем матче за выход на Евро-2024 против Италии.

На 29-й минуте полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези вышел 1 на 1 с Анатолием, но не сумел переиграть украинского голкипера. Видео момента смотрите в Telegram Sport.ua.

По состоянию на 40-ю минуту поединка в важнейшем матче для «желто-синих» на табло нули. Такой счет не устраивает Украину, ведь для выхода на чемпионат Европы необходима только победа.

ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун