ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун
Вратарь Украины спас команду от пропущенного
Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин спас национальную команду от пропущенного гола в решающем матче за выход на Евро-2024 против Италии.
На 29-й минуте полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези вышел 1 на 1 с Анатолием, но не сумел переиграть украинского голкипера. Видео момента смотрите в Telegram Sport.ua.
По состоянию на 40-ю минуту поединка в важнейшем матче для «желто-синих» на табло нули. Такой счет не устраивает Украину, ведь для выхода на чемпионат Европы необходима только победа.
ВИДЕО. Суперсейв Анатолия Трубина с трибун
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