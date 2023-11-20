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  4. ВИДЕО. Судаков опасно пробил издалека, но Доннарумма спас Италию
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:23 |
1562
0

ВИДЕО. Судаков опасно пробил издалека, но Доннарумма спас Италию

Украинская сборная имела отличный момент

20 ноября 2023, 22:23 |
1562
0
ВИДЕО. Судаков опасно пробил издалека, но Доннарумма спас Италию
MEGOGO.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте из-за пределов штрафной пробил Георгий Судаков, но сейв совершил страж ворот итальянской команды Джанлуиджи Доннарумма.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО. Судаков опасно пробил издалека, но Доннарумма спас Италию

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Источник Sport.ua
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