ФОТО. За кого болеет? Луческу заметили на матче Украина – Италия

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

На трибунах стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене был замечен бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу.

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Отметим, что 78-летний специалист покинул киевский клуб в начале ноября. Луческу в начале тренерской карьеры работал и в Италии, он тренировал «Пизу», «Брешию», «Реджину», а также «Интер».