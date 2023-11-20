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  4. ФОТО. За кого болеет? Луческу заметили на матче Украина – Италия
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:21 |
1497
1

ФОТО. За кого болеет? Луческу заметили на матче Украина – Италия

Румынский специалист смотрит матч на трибунах «Бай-Арены»

20 ноября 2023, 22:21 |
1497
1
ФОТО. За кого болеет? Луческу заметили на матче Украина – Италия
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

На трибунах стадиона «Бай-Арена» в Леверкузене был замечен бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Отметим, что 78-летний специалист покинул киевский клуб в начале ноября. Луческу в начале тренерской карьеры работал и в Италии, он тренировал «Пизу», «Брешию», «Реджину», а также «Интер».

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Serhii P.
За Україну, звичайно. В Італії він вже дуже давно працював
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