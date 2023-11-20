ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной
Простил украинскую команду Федерико Кьеза
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 6-й минуте после розыгрыша углового у ворот Анатолия Трубина отличный момент имел нападающий итальянцев Федерико Кьеза, с убийственного расстояния пробивший выше ворот.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне совершили камбек со счета 0:1
Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев в матче точно не сыграют