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  4. ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 22:11 |
1783
0

ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной

Простил украинскую команду Федерико Кьеза

20 ноября 2023, 22:11 |
1783
0
ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной
MEGOGO.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте после розыгрыша углового у ворот Анатолия Трубина отличный момент имел нападающий итальянцев Федерико Кьеза, с убийственного расстояния пробивший выше ворот.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО. Сборная Италии имела отличный момент в начале игры с Украиной

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Источник Sport.ua
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