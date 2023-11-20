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  4. ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:58 |
1486
0

ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией

Стартовал решающий матч против Италии

20 ноября 2023, 21:58 |
1486
0
ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
sport.ua

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Традиционно перед матчем прозвучали гимны обеих стран. Гимн Украины исполнял Сергей Игорчук.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией

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Источник Украинская ассоциация футбола
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