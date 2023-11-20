ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Стартовал решающий матч против Италии
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Традиционно перед матчем прозвучали гимны обеих стран. Гимн Украины исполнял Сергей Игорчук.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник сборной Украины – о предстоящем матче с командой Италии
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024