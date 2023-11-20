Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:43 |
216
0

ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии

Матч с итальянцами начнется в 21:45

20 ноября 2023, 21:43 |
216
0
ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
sport.ua

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На арену были вынесены флаги стран, Украины и Италии. На поле появилась также большая футболка сборной Украины. Скоро раздастся стартовый свисток.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии

По теме:
ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
Андрей Шевченко фото сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Футбол | 20 ноября 2023, 04:36 13
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024

Поединок пройдет 20 ноября в Леверкузене на «БайАрене»

Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Футбол | 20 ноября 2023, 20:33 127
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч

Сергей Ребров и Лучано Спаллетти сделали свой выбор

Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Теннис | 20.11.2023, 07:30
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Футбол | 20.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Футбол | 20.11.2023, 21:09
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
18.11.2023, 23:42 11
Теннис
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
18.11.2023, 23:59
Футбол
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57
Другие виды
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
20.11.2023, 10:09 18
Футбол
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
18.11.2023, 18:49 14
Теннис
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем