Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

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На арену были вынесены флаги стран, Украины и Италии. На поле появилась также большая футболка сборной Украины. Скоро раздастся стартовый свисток.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии