ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
Матч с итальянцами начнется в 21:45
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
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На арену были вынесены флаги стран, Украины и Италии. На поле появилась также большая футболка сборной Украины. Скоро раздастся стартовый свисток.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
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