Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:35 |
180
0

ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку

Матч с итальянцами начнется в 21:45

20 ноября 2023, 21:35 |
180
0
ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
УАФ.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда уже прибыла на стадион «BayArena», где и состоится сверхважное противостояние и провела предматчевую тренировку.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку

По теме:
ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
Андрей Шевченко сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия фото
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
Футбол | 20 ноября 2023, 15:15 18
«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией

Многие болельщики посетили Германию, чтобы поддержать украинскую команду

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20 ноября 2023, 10:57 0
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией

Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия

Сборная Португалии установила национальный рекорд
Футбол | 20.11.2023, 06:35
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Футбол | 20.11.2023, 21:09
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20.11.2023, 00:57
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 13
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
18.11.2023, 18:49 14
Теннис
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем