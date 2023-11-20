ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
Матч с итальянцами начнется в 21:45
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
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Украинская команда уже прибыла на стадион «BayArena», где и состоится сверхважное противостояние и провела предматчевую тренировку.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
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