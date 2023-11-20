ВИДЕО. Приличная поддержка. Андрей Шевченко прибыл на матч Украина – Италия

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

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Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Андрей Шевченко прибыл на матч. Шевченко вышел на поле и отправился в подтрибунное помещение под овации публики.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Андрей Шевченко прибыл на матч Украина – Италия