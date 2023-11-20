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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:18 |
1312
1

ВИДЕО. Приличная поддержка. Андрей Шевченко прибыл на матч Украина – Италия

Легенда украинского футбола будет поддерживать главную команду страны

20 ноября 2023, 21:18 |
1312
1
ВИДЕО. Приличная поддержка. Андрей Шевченко прибыл на матч Украина – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Андрей Шевченко прибыл на матч. Шевченко вышел на поле и отправился в подтрибунное помещение под овации публики.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Андрей Шевченко прибыл на матч Украина – Италия

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mini.f
Цікаво, як він буде допомагати нашій збірній? Грошима?
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