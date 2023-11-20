ВИДЕО. Сборная Украины проводит разминку на Бай-Арене в Леверкузене
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура отбора
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.
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Команды сыграют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная играет домашние встречи за границей.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит команду Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 1)
ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 2)
ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 3)
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