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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:21
454
0

ВИДЕО. Сборная Украины проводит разминку на Бай-Арене в Леверкузене

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура отбора

20 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:21
454
0
ВИДЕО. Сборная Украины проводит разминку на Бай-Арене в Леверкузене
Sport.ua

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная играет домашние встречи за границей.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит команду Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 1)

ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 2)

ВИДЕО Sport.ua. Сборная Украины начала разминку на Бай-Арене (видео 3)

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Источник Sport.ua
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