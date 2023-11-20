Крутых пробился в основу челленджера, на котором нужно защитить титул
Алексей в прошлом году стале чемпионом соревнования в Валенсии
Украинский теннисист Алексей Крутых (№237 ATP) пробился в основу грунтового челленджера в Валенсии.
В первом раунде отбора украинец обыграл грузина Николоза Басилашвили (№591 ATP), в финале – Максима Жанвье (№288 ATP) из Франции.
В первом круге основы соперником украинца станет болгарин Адриан Андреев (№262 ATP).
Отметим, что Крутых является действующим чемпионом турнира и в случае неудачи в первом раунде может опуститься в четвертую сотню мирового рейтинга.
Валенсия. 1/2 финала квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:2
Валенсия. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Максима Жанвье (Франция) – 6:2, 6:2
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