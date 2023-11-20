Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2023, 20:52 |
4650
12

Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную

Журналиста возмутил вызов в ряды сборной Назарины и Таловерова

20 ноября 2023, 20:52 |
4650
12
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребров и Цыганык

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о невызове некоторых игроков в сборную Украины на матч отбора против сборной Италии.

«Почему Назарина и Таловеров в сборной? Почему не вызывали Сарапия? У него уже сыгранный дуэт со Сватком. Если основная пара центральных защитников травмируется, то пара Сваток-Сарапий выглядит более надежной. Чем заслужил Таловеров вызов в главною команду? Тем, что он играет за границей или, возможно, другими моментами? А Назарина тем, что играет за чемпиона Украины? Гуцуляк, забивший пять голов не попал даже в резервный список. Это не нормально. Здесь есть много нюансов, возможно, это и не коррупция, но действительно возникает много вопросов», – рассказал журналист.

20 листопада о 21:45 у німецькому Леверкузені пройде матч 10-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії.

По теме:
ВИДЕО. Безумная поддержка. Прозвучал гимн Украины перед матчем с Италией
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Все готово к началу игры. На арену вынесли флаги Украины и Италии
Игорь Цыганык сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Украина - Италия Сергей Ребров
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20 ноября 2023, 10:57 0
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией

Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия

Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20 ноября 2023, 00:57 0
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта

С 1991-го гимнастка Эльвира Саади живет в Канаде

Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Футбол | 20.11.2023, 21:09
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Стал известен состав сборной Англии на матч против Северной Македонии
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Футбол | 20.11.2023, 04:36
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Футбол | 20.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VitosKH
Иди в СИЗО сходи к своему господину пожалуйся
Ответить
+15
MrStepanovM .
Як би Циганик не накидав лайно його прізвище вже б забули
Ответить
+12
stop2018
Яке воно кончене!!!!
Ответить
+12
Pereira
Розкритикував через невиклик коломойського.
Ответить
+11
AndiM
За калоМойшу переживай і лізь туди де тебе не чекають лайно .
Ответить
+10
mpa_dn
какая же, всё таки, у Цыганика отвратительная рожа
Ответить
+9
Александр Ад
тим часом Суспильне почало трансляцію...
Ответить
+5
Бензар Євген
Вибачаюсь але коли того Ыксперта десь вже засунуть щоби воно не дуже розтікалося по дереву своєю мислю?
Ответить
+4
Болела
Пригадую, колись так само «експерти» задавали питання Шевченку щодо виклику дуже молодого Судакова.
Ответить
+4
Перець
Харе бухать, хоч інколи треба закусовати
Ответить
+3
turist86
Таловєров заслужив, молодий, перспективний центральний захисник зростом 195 см, з міжнародним досвідом. Зараз у гарній формі, нещадавно забив гол за ЛАСК і став кращим гравцем матчу. Ребров знає що робить.
Ответить
+1
mini.f
Циганик косе під дурня... Кому-кому, а йому давно відомо, що всіх футболістів , поза стартового складу - викликають в збірну команду України ТІЛЬКИ за гроші.... В далекі 90-ті ще Юран давав інтервью в РФ, як з нього вимагали гроші за те, щоб взяти його в збірну України. Так росіяни дали йому гроші за те, щоб він змінив громадянство, якщо не помиляюсь, розмова шла на 5 мильонів вічно зелених...
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
18.11.2023, 23:59
Футбол
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
20.11.2023, 10:09 18
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем