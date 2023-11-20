Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о невызове некоторых игроков в сборную Украины на матч отбора против сборной Италии.

«Почему Назарина и Таловеров в сборной? Почему не вызывали Сарапия? У него уже сыгранный дуэт со Сватком. Если основная пара центральных защитников травмируется, то пара Сваток-Сарапий выглядит более надежной. Чем заслужил Таловеров вызов в главною команду? Тем, что он играет за границей или, возможно, другими моментами? А Назарина тем, что играет за чемпиона Украины? Гуцуляк, забивший пять голов не попал даже в резервный список. Это не нормально. Здесь есть много нюансов, возможно, это и не коррупция, но действительно возникает много вопросов», – рассказал журналист.

20 листопада о 21:45 у німецькому Леверкузені пройде матч 10-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії.