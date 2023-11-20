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  4. ФОТО. Кривбасс опубликовал фотографию воспитанника, похожего на Мудрика
Англия
20 ноября 2023, 19:50 |
1654
6

ФОТО. Кривбасс опубликовал фотографию воспитанника, похожего на Мудрика

Зовут его Александр Постемский

20 ноября 2023, 19:50 |
1654
6
ФОТО. Кривбасс опубликовал фотографию воспитанника, похожего на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Криворожский «Кривбасс» опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию своего воспитанника, 17-летнего Александра Постемского, который очень похож на вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Кажется, игрок «Кривбасса» U-19 Александр Постемский имеет от нас какой-то секрет. Действительно похож на Михаила Мудрика?», – написали в инстаграме криворожского клуба.

Постемский в этом сезоне выступает в составе «Кривбасса» U19, за который отыграл 71 минуту и результативными действиями не отметился.

ФОТО. Кривбасс опубликовал фото воспитанника, очень похожего на Мудрика

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Источник Instagram
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AK.228
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0
ZANREGENT1993
Продадут за 100 млн евро
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0
Burevestnik
терміново треба  переходити в Челсі !!!     
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-1
Airwolf77
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-1
AndiM
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