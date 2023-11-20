ФОТО. Кривбасс опубликовал фотографию воспитанника, похожего на Мудрика

Криворожский «Кривбасс» опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию своего воспитанника, 17-летнего Александра Постемского, который очень похож на вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Кажется, игрок «Кривбасса» U-19 Александр Постемский имеет от нас какой-то секрет. Действительно похож на Михаила Мудрика?», – написали в инстаграме криворожского клуба.

Постемский в этом сезоне выступает в составе «Кривбасса» U19, за который отыграл 71 минуту и результативными действиями не отметился.

ФОТО. Кривбасс опубликовал фото воспитанника, очень похожего на Мудрика