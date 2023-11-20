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  4. Богатые станут еще богаче. АПЛ изменит распределение доходов между клубами
Англия
20 ноября 2023, 19:37 |
725
0

Богатые станут еще богаче. АПЛ изменит распределение доходов между клубами

Изменения вступят в силу с 2025 года

20 ноября 2023, 19:37 |
725
0
Богатые станут еще богаче. АПЛ изменит распределение доходов между клубами
Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с сезона 2025/2026 в АПЛ изменится принцип распределения призовых денег между клубами. Перераспределение пойдет на пользу топ-клубами чемпионата.

В сезоне 2022/2023 чемпион, «Манчестер Сити», получил суммарно 161,3 миллиона фунтов, в то время как последняя команда, «Саутгемптон», получил 100,3 миллиона фунтов.

Начиная с сезона 2025/2026 соотношение между первым и последним клубом вырастет с 1,6 к 1 до 1,8 к 1. Данное изменение продиктовано в первую очередь увеличением доли доходов из-за пределов Англии в общей структуре доходов АПЛ от реализации телевизионных прав.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу призовые телепул финансы
Источник The Telegraph
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